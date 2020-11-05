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05.11.2020 - 19:50 | | AA

Görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Süt fabrikasındaki skandalda flaş gelişme

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı.

Meram Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün görüntülerin çekildiği firmanın faaliyetine son vermesi ve idari para cezası uygulamasının ardından sütle banyo yapan Emre S. ile görüntüleri sosyal medyada paylaşan Uğur T'yi yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Olay

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının ardından bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Bunun üzerine firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tepkilere neden olan görüntülerdeki kişinin iş akdinin feshedildiği ve hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.

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