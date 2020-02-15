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15.02.2020 - 00:48 | | AA

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Göz gözü görmüyor

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Göz gözü görmüyor

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolu ve işlek caddelerdeki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü Göz gözü görmüyor

Şehri çevre illere bağlayan kara yollarındaki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının hızını azaltarak ilerlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da uzun süren sis nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

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