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20.09.2020 - 07:00 | | MİNE ÖZDEMİR GÜNELİ

Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor

Her yıl binlerce adayın girmek için yarıştığı, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık gibi programlarda bu yıl çok önemli sayıda kontenjan boş kaldı.

Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor
MİNE ÖZDEMİR GÜNELİ

Tablolarda da görüldüğü gibi eczacılık programında 67, diş hekimliğinde 312 kontenjan ek yerleştirmede adayları bekliyor. Hukuk fakültelerinde ise rakam daha da yüksek. Öyle ki merkezi yerleştirmede bin 500’ün üzerinde kontenjan dolmamıştı, kayıt yaptırmayanlarla birlikte rakam bin 658’e ulaştı.

Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor

ÖSYM boş kontenjanlarla ilgili genel bir tablo yayınlamadı. Merkezi yerleştirmede 57 bin 56 kontenjan boş kalmıştı. Devlet ve vakıf üniversiteleri dahil, lisans programlarında toplam 445 bin 676 kontenjan bulunuyordu, bizim hesaplamalarımıza göre ek yerleştirmede 34 bin 218 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarının toplam kontenjanı ise 376 bin 539’du. Ek yerleştirmede bu programların kontenjanı 60 bin 230. Üniversitelerdeki toplam boş kontenjan sayısı ise 94 bin 448’e ulaşmış görünüyor. Adayların o nedenle ek yerleştirme fırsatını gerçekten iyi değerlendirmelerinde yarar var. Çünkü boş kontenjanlar arasında hayalleri süsleyen programlar da bulunuyor.

Gözde programlarda yüzlerce kontenjan bulunuyor

 

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