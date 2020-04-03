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03.04.2020 - 09:10 | | AA

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısında ilk! Saat 16.00'da başlayacak

Son dakika gelen bilgilere göre; Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısında ilk! Saat 16.00'da başlayacak

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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