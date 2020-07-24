Gözün Yapısı Nasıldır? Gözün Bölümleri (Tabakaları), İşleyişi Ve Özellikleri Nelerdir?

Göz insan vücudunda çok önemli görevlere sahip bir organdır. Işığın yardımı ile görme olaylarını gerçekleştiren organdır. Göz organında görme işlevi için yapılar ve koruyucu tabakalar bulunmaktadır.

Gözün Yapısı Nasıldır?

Gözlerde görmenin sağlanabilmesi için birçok yapı ve koruyucu yapılar bulunur. Bu yapılar kaş, göz kapağı, kirpik ve gözyaşı bezlerinden oluşur. Gözü koruyan yapılardan biri olan kaşlar alın bölgesinde oluşan terlerin gözlere gelmesini engellemektedir. Göz kapakları göz için zararlı olan tüm maddelerin göze girmesini engellemektedir. Kirpikler gözleri tozdan korur iken, gözyaşı bezleri gözü temizlemektedir. Bu temizleme işleri gözyaşları sayesinde yapılır. Bunlar dışında gözyaşı içinde bulunan enzimler ile göre girmiş olan mikroorganizmaları öldürür.

Gözün Bölümleri (Tabakaları), İşleyişi ve Özellikleri Nelerdir?

Göz içten dışa doğru üç tabakadan oluşmaktadır. Bu tabakalar; sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakalardır.

Göz tabakalarından biri olan sert tabaka dıştan gözü sarar. Beyaz renklidir ve bağ dokudan oluşmaktadır. Sert tabaka göz yuvarlağının ön kısmında saydam tabaka oluşturmaktadır. Bu yapıya kornea denir. Kornea ışığın kırılmasını sağlar. Ayrıca içerisinde kan damarları bulunmaz. Bu yapı sayesinde doku sıvı ile beslenmektedir. Korneanın görevi göze gelen ışıkları kırarak göz merceğine ulaştırmasıdır.

Damar tabaka ise sert tabakanın alt kısmında yer alır. Damar tabakada pek çok kılcal damar bulunmaktadır. Bu tabakanın görevi ise içerisinde bulunan pigmentler sayesinde fazla ışık emilir ve yansımalar önlenir. Böylece damar tabaka sayesinde görüntü netlik kazanmaktadır.

Göze rengini veren kısım iristir. Damar tabaka bu bölümü oluşturmaktadır. İrisin ortasında ise göz bebeği bulunmaktadır. İristeki göz kasları hareket etmektedir. Böylece göz bebeği daralıp genişler ve göze giren ışık miktarı ayarlanır.

Son olarak göz yuvarlağının iç kısmında ağ tabaka, diğer adı ile retina bulunmaktadır. Retina tabakasında reseptör hücreleri ve sinirleri bulunmaktadır. İçerisinde koni ve çubuk hücrelerini bulundurmaktadır. Böylece renkler ve şekiller sağlanır. Çubuk şeklinde olanlar siyah ve beyaz görmeyi sağlar iken, koni şeklinde olanlar ise parlak ışıkta ve renkli görmeyi sağlamaktadır.

Beş duyu organımızdan biri olan gözün pek çok özelliği bulunmaktadır. En önemli özelliği görme duyu organımız olmasıdır. Alın, elmacık ve burun kemikleri arasında bulunan göz çukuruna yerleşmiş bir organdır. Ayrıca görme olayını gerçekleşmesini sağlayan göz yuvarlağı ve yardımcı organlar bulunmaktadır.