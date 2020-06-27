‘Grip ve Kovid öldürücü olur’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, grip salgınlarının yaklaştığını ifade ederek koronvirüs hakkında uyarılarda bulundu.



Kasım ayından itibaren mevsimsel grip dönemine girileceğinin belirten Prof. Dr. Öztürk, iki hastalığın bir arada görülmesinin sağlık sistemini çok olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Kovid-19’dan korunmanın bu açıdan da çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Recep Öztürk, “Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda grip de ölümcül olabiliyor. Kovid vakalarını o zamana kadar anlamlı şekilde azaltmalıyız ki, sağlık sistemimiz hastalarımıza bugün olduğu gibi nitelikli ve yığılma olmadan kaliteli bir hizmet verebilsin. İkisi de birbirine benzeyen öldürücü iki hastalık. Astımlılar var, solunum yolu rahatsızlığı olanlar var, bunların hastalıkları Kasım sonu alevlenmeye başlıyor ve Aralık-Ocak-Şubat-Mart ve Nisan dönemlerinde bu tip hastaların hastaneye başvurularında yoğun bir artış yaşanıyor” dedi.

Brezilya, Amerika gibi ülkelerde vaka sayılarının pik yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Tablo dünyada bu şekilde ilerlerken salgın bitiyor diyemeyiz.



Amerika’dan sonra Brezilya, 1 milyonun üzerinde vakayla devam ediyor. Hindistan, Rusya dışında, bizden çok daha az nüfusa sahip Peru, Şili gibi ülkeler dünya sıralamasında vaka sayısı açısından bizim çok önümüze geçtiler. Dünyada günlük 120-180 bin düzeyinde vakalar görüldüğünü ve pek çok ülkede yüksek sayıda ölümlerin devam ettiğinin altını net olarak çizmek gerekli. Kaldı ki mevsimsel grip sezonu gelecek Kasım ayına doğru. Dolayısıyla kişisel önlemlere sıkı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



‘Kurallara uyulsaydı vaka sayısı 500’ün altına inecekti’



Bu hastalıkta bulaşan virüs sayısının ne kadar yüksekse hastalığın o kadar ağır seyrettiğine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, “Hastalığın ciddiyetini pek çok kişi kavramıştı. Ama dünyada da vakalar biraz azalınca, yeni normale geçilmesini de biz yanlış anladık ve gördük ki fiziki mesafenin, kişisel korunmanın ihlal edilmesiyle beraber bu hemen yansıdı sayılara. Günlük vaka sayısında yüzde 50’lik artışla 1600’lü rakamlara ulaştık tekrar. Eğer hiç ara vermeden yeni normale geçiş sürecinde de kurallara tam olarak uysaydık bugün rakamlar çok daha aşağılarda olacaktı muhtemelen. Projeksiyonlar, 500’ün altına ineceğimizi gösteriyordu” ifadelerini kullandı.