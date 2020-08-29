MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri 'Gül ve DüÅŸün' ile 'Yolsuz Dere' kitaplarÄ± için 'muzÄ±r neÅŸriyat' ilanÄ±
ABONE OL
29.08.2020 - 01:17 | | DHA

'Gül ve DüÅŸün' ile 'Yolsuz Dere' kitaplarÄ± için 'muzÄ±r neÅŸriyat' ilanÄ±

Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma Kurulu, Musa DinÃ§'in 'GÃ¼l ve DÃ¼ÅŸÃ¼n' kitabÄ± ileÂ Selma AydÄ±n'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± 'Yolsuz Dere' kitabÄ±nÄ±nÂ 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klerin maneviyatÄ± ve geliÅŸimleri Ã¼zerinde muzÄ±r ve mÃ¼stehcen tesir yapacak nitelikte olduÄŸuna karar verdi.Â

'Gül ve DüÅŸün' ile 'Yolsuz Dere' kitaplarÄ± için 'muzÄ±r neÅŸriyat' ilanÄ±

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan ilana gÃ¶re;Â kitaplarda yer alan bazÄ± ifade ve tasvirlerin, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klerin maneviyatÄ± ve geliÅŸimleri Ã¼zerinde muzÄ±r ve mÃ¼stehcen tesir yapacak nitelikte olduÄŸunaÂ karar verildi.Â Her iki kitap daÂ KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma Kanunu uyarÄ±nca, aÃ§Ä±k sergilerde ve seyyar daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan satÄ±lamayacak. TeÅŸhir, sipariÅŸ ve ilan edilemeyecek. AyrÄ±ca, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klere gÃ¶sterilemeyecek, kÃ¼Ã§Ã¼klere para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± veya Ã¼cretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.Â 

KÄ°TAPTAKÄ° MÃœSTEHCEN Ä°FADELER NEDENÄ°YLE TUTUKLANDI

ArÄ± Sanat YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan basÄ±lanÂ GÃ¼l ve DÃ¼ÅŸÃ¼n kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Musa DinÃ§, Didim Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen DinÃ§, mÃ¼stehcen yayÄ±nlarÄ± yayÄ±nlamak suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.

YarÄ±sÄ± etkisiz çÄ±ktÄ±! Dezenfektan gerçeÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±Hepimizin çantasÄ±nda, cebinde yer alÄ±yor. Mart ayÄ±ndan bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanlarÄ±... Virüse karÅŸÄ± etkili diye alÄ±yoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araÅŸtÄ±rdÄ±. Piyasadaki el dezenfektanlarÄ±nÄ± topladÄ±, laboratuvara götürdü. BakÄ±n sonuç ne oldu...
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

MasterChef ödül oyununu kim kazandÄ±? Erkekler mi, kadÄ±nlar mÄ±? (28 AÄŸustos)

MasterChef Ã¶dÃ¼l oyununu kim kazandÄ±? Erkekler mi, kadÄ±nlar mÄ±? (28 AÄŸustos)

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! O borÃ§lar silindi ama...

Rusya 59 yÄ±l sonra ilk kez görüntüleri yayÄ±nladÄ±

Rusya 59 yÄ±l sonra ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nladÄ±

Neuralink nedir? Elon Musk Neuralink tanÄ±tÄ±mÄ± canlÄ± yayÄ±n

Neuralink nedir? Elon Musk Neuralink tanÄ±tÄ±mÄ± canlÄ± yayÄ±n

SÄ±radaki Haber