Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan ilana gÃ¶re;Â kitaplarda yer alan bazÄ± ifade ve tasvirlerin, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klerin maneviyatÄ± ve geliÅŸimleri Ã¼zerinde muzÄ±r ve mÃ¼stehcen tesir yapacak nitelikte olduÄŸunaÂ karar verildi.Â Her iki kitap daÂ KÃ¼Ã§Ã¼kleri MuzÄ±r NeÅŸriyattan Koruma Kanunu uyarÄ±nca, aÃ§Ä±k sergilerde ve seyyar daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan satÄ±lamayacak. TeÅŸhir, sipariÅŸ ve ilan edilemeyecek. AyrÄ±ca, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼klere gÃ¶sterilemeyecek, kÃ¼Ã§Ã¼klere para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± veya Ã¼cretsiz verilemeyecek ve okullara ithal edilemeyecek.Â

KÄ°TAPTAKÄ° MÃœSTEHCEN Ä°FADELER NEDENÄ°YLE TUTUKLANDI

ArÄ± Sanat YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan basÄ±lanÂ GÃ¼l ve DÃ¼ÅŸÃ¼n kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Musa DinÃ§, Didim Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adliyeye sevk edilen DinÃ§, mÃ¼stehcen yayÄ±nlarÄ± yayÄ±nlamak suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.