Gülistan nerede? Koca bir yıl geçti ama...

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) akibeti tam 1 yıldır belirsiz. Kaldığı yurttan geçtiğimiz yıl 5 Ocak’ta çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doku’nun ailesi o günden bu yana kızlarından gelecek haberi bekliyor. Ailenin kayıp ihbarıyla başlayan soruşturma tüm şüpheler Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok’un (23) üzerindeydi. Ancak Abarok, ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Sonra da Tunceli’yi terk etti.

Aramalar devam ederken Gülistan’ın en son görüldüğü yer Dinar Köprüsü olduğu için intihar etmiş olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Suda yapılan aramalardan sonuç çıkmayınca Gülistan’ın bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü boşaltıldı ancak yine sonuç alınamadı.

‘Çekip gittiler’

Milliyet’e konuşan Doku’nun ablası Aygül Doku, aradan geçen sürede yaşananları ve ailenin taleplerini şöyle anlattı: “Gülistan’ın kaybolmasının üzerinden koca bir yıl geçti ancak bir ilerleme yok. 365 gündür ben kız kardeşimin nerede olduğunu soruyorum ancak 365 gündür aldığım tek bir cevap yok. Bir yıldır aynı noktadayız. Tunceli gibi küçük, avuç içi kadar bir kentte nasıl bir iz bulunmaz aklım almıyor.

Eski vali Tuncay Sonel, kız kardeşim kaybolduğunda ‘Ben bu kentteki uçan kuştan bile haberdarım’ diyordu. Ama hani nerede?

Gülistan’a başına neler geldiğini Zaynal Abarok ve ailesi biliyor. Biz katil aramıyoruz.

Önceki gün kızınız birinin evinde darp ediliyor, ertesi gün kızınız kayıplara karışıyor. Herkesin aklına, ‘Bu aile benim kızıma ne yaptı?’ ve ‘Bu aile benim kızım yerini biliyor’ sorusu gelirdi. Biz de biliyoruz ki, bu aile Gülistan’ın başına ne geldiyse biliyor. Ancak o aile ne iyi bir şekilde sorgulandı ne de yargılandı. Eğer olması gerektiği sorgu ve yargılanma yapılsaydı biz şu anda bunları konuşmayacaktık. Ama bu aile hiçbir şey olmamış gibi Tunceli’den çekip gitti”

‘Kriminal inceleme neden yapılmadı?’

Tepki gösteren Aygül Doku şunları söyledi: “Ben ilk günden beri o evde ve arabada kriminal inceleme yapılmasını istedim. Yapılmadan eşyalarının gitmesini istemiyordum. Ancak yapılmadı. Bizim talebimize rağmen hem de.. Aramalar hep Gülistan’ın intihar ettiğine yönelik yapıldı. O zaman Gülistan’ın bedeni niye yok ortada? Bizim aylarca o köprüde ne acılarla beklediğimize, sadece Türkiye değil tüm dünya şahit. Ben Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na ulaşıp derdimi anlatamıyorum. Ben inanıyorum ki, Cumhurbaşkanı çıkıp, ‘Gülistan Doku bulunmalı’ dediği anda Gülistan Doku bulunacak. Duysun bizi ve kardeşim bulunsun.”