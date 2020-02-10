MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Gülistan'Ä±n yeni görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±
ABONE OL
10.02.2020 - 15:45 | | DHA

Gülistan'Ä±n yeni görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±

Tunceli'de, 5 Ocak gÃ¼nÃ¼nden bu yana kayÄ±p olan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku'nun (21) kaybolmadan 1 hafta Ã¶nce staj iÃ§in gittiÄŸi anaokulunda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Gülistan'Ä±n yeni görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±

Munzur Ãœniversitesi Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku, kaldÄ±ÄŸÄ± yurttan 5 Ocak sabahÄ± ayrÄ±ldÄ±. Ancak kendisinden bir daha haber alÄ±namadÄ±. DiyarbakÄ±r'da yaÅŸayan ailesinin ihbarÄ± Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri ve araÅŸtÄ±rmalar sonunda GÃ¼listan'Ä±n son olarak UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerindeki SarÄ±saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Bunun Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± UzanÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

GÃ¼listan Doku'nun bulunmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar, 37'nci gÃ¼nde de devam etti. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, AFAD, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesindeki su altÄ± arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katÄ±lÄ±yor.

YENÄ° GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

GÃ¼listan Doku'nun kaybolmadan Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yenisi eklendi. Yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, Ã¼niversiteli genÃ§ kÄ±z, kaybolmadan 1 hafta Ã¶nce staj iÃ§in gittiÄŸi kent merkezindeki anaokulunda, Ã¶ÄŸrencileri eÄŸlendirmek iÃ§in oyunlar sergiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Gülistan Doku ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Hemen savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim etti

Â

GÃ¼listanÄ±n yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyorElazÄ±ÄŸ'da vatandaÅŸlarÄ±n geçici barÄ±nmasÄ± için yapÄ±lan konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Mustafa AkÄ±ncÄ±'ya bir tepki de KKTC vatandaÅŸlarÄ±ndan geldi

Mustafa AkÄ±ncÄ±'ya bir tepki de KKTC vatandaÅŸlarÄ±ndan geldi

Åžahitler anlattÄ±: O adam Kadir Åžeker'e arkadan saldÄ±rdÄ±

Åžahitler anlattÄ±: O adam Kadir Åžeker'e arkadan saldÄ±rdÄ±

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± kapsÄ±yor! 65 yaÅŸÄ±nda emekli olacaklar...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± kapsÄ±yor! 65 yaÅŸÄ±nda emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldÄ±rÄ± kamerada!

Bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± kamerada!

SÄ±radaki Haber