Munzur Ãœniversitesi Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku, kaldÄ±ÄŸÄ± yurttan 5 Ocak sabahÄ± ayrÄ±ldÄ±. Ancak kendisinden bir daha haber alÄ±namadÄ±. DiyarbakÄ±r'da yaÅŸayan ailesinin ihbarÄ± Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri ve araÅŸtÄ±rmalar sonunda GÃ¼listan'Ä±n son olarak UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerindeki SarÄ±saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Bunun Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± UzanÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

GÃ¼listan Doku'nun bulunmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar, 37'nci gÃ¼nde de devam etti. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, AFAD, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesindeki su altÄ± arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katÄ±lÄ±yor.

YENÄ° GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

GÃ¼listan Doku'nun kaybolmadan Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yenisi eklendi. Yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, Ã¼niversiteli genÃ§ kÄ±z, kaybolmadan 1 hafta Ã¶nce staj iÃ§in gittiÄŸi kent merkezindeki anaokulunda, Ã¶ÄŸrencileri eÄŸlendirmek iÃ§in oyunlar sergiliyor.

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