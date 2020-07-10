Gümüşhane’deki Dipsiz Göl, eski haline döndü

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarma ekipleri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline döndürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valilik tarafından hazırlanan 4 maddelik eylem planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar, Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütüldü. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.

SU TUTMAYA BAŞLADI

Göle yakındaki doğal kaynaktan su verildi. 1 ay boyunca su verilen göl doldu, su tutmaya başladı. Gölün çevresi çocukların düşmemesi ve hayvanların girmemesi için çitle çevrildi, etrafı ise taşla çevrildi. Yaz ayı ile birlikte göl kıyısındaki bitki örtüsü de yeşerdi. Dipsiz Göl böylece yeniden eski haline dönmüş oldu.

‘ESKİ DURUMUNDAN ÇOK DAHA İYİ OLDU’

Yayla sakinlerinden Süleyman Dervişoğlu, Dipsiz Göl’ün eski haline kavuştuğunu belirtti. Dervişoğlu, “Eski durumundan çok daha iyi oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Çok büyük bir çalışma yaparak bu duruma getirdiler. Eskiden burada yaşayan büyüklerimiz, çok büyük sıkıntılar çekiyorlardı. Göle düşen inekleri ölüyordu. Cenazeye ağlar gibi ineklerine ağlıyorlardı. İnsanlarımız burada öldü. Anne, baba yürekleri yandı burada. Devletimiz sağ olsun gölün etrafını sararak yayla halkına çok büyük hizmet yaptı. Eski halinden de çok daha güzel bir hale geldi. Eskiden atıl bir göldü, burası çok da temiz bir göl değildi. İneklerimizin de su içmesi için valimiz yerler yaptı. Yayla halkı devletimize büyük dua ediyor. Suda hiç azalma olmadı. Yağmurlardan dolayı 5-10 cm kadar yükselme oldu. Bu gölde artık su kaybı yaşanmıyor” diye konuştu.