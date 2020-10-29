Gümüşhane’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla doğal ağaç müzesini andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları ile yakındaki Üçtaş köyü Kez mevkiinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Gümüşhane’nin yanı sıra çevre illerden bölgeye sevk edilen ekipler, yangınlara müdahale etti. Örümcek Ormanları'ndaki yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Bu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Üçtaş köyü Kez mevkiinde çıkan yangın ise, örtü yangını şeklinde devam ediyor. Belediye ve orman işletme şefliklerine ait arazözlerle müdahale edilen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kazma, kürek ve baltalarla söndürme çalışmalarına destek veriyor.