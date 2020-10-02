Günde 379 dakikayı uzanarak geçiriyoruz

Bakanlık, 3-4 Ekim’de kutlanan Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle son araştırmalardan veriler paylaşarak fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Günlük oturarak ya da uzanarak harcanan zaman 15 yaş üzeri erkekler için 384.5 dakika, kadınlar için 374.1 dakika ve ortalama 379.3 dakikayı buluyor. Günlük oturarak ya da uzanarak harcanan zaman 19 yaş üzeri erkek için 376.7, kadın için 363.7 ve ortalama 370.2 dakika.



Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması’nın (İlkokul 2. sınıflarda) sonuçlarına göre, öğrencilerin dersleri dışındaki zamanlarda televizyon ve bilgisayar başında geçirdikleri süre de (internet cafe, oyun salonları, bilgisayar, akıllı telefon, elektronik eşyalar) dikkat çekici. Buna göre, “hafta içi hiç zaman geçirmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 21’de kalırken, yüzde 42.5’i 1 saat, yüzde 23.5’i iki saat, yüzde 12.7’si ise üç saat ve üzeri vakit geçirdiğini belirtiyor. Haftasonu ise yüzde 12.2’si PC ve TV karşısında hiç vakit geçirmiyor. Yüzde 17.9’u 1 saat, yüzde 28.3’ü 2 saat, yüzde 41,6’sı ise üç saat ve üzeri vakit geçiriyor.



Bakanlık, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Yürüyüş yapmak tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesi.

Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 (beş) günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalı. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir.”