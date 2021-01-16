Günlük corona virüs tablosu AÇIKLANDI! Koronavirüs tablosunda sevindiren gelişme! Vaka sayılarında azalış sürüyor...

Günlük koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Kış aylarına girilmesi ile birlikte vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanmıştı. Yeniden koronavirüs tedbirlerinin alınmasının ardından vaka sayıları 30 binli rakamlardan 9 binli rakamların altına geriledi. Açıklanan son koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 8.314 olarak açıklandı.

16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSUNA GÖRE;

16 Ocak açıklanan son koronavirüs tablosuna göre 156.792 yeni test yapıldı. Yapılan testlerin ardından pozitif vaka sayısı 7.550 olarak duyuruldu. Açıklanan son tabloya göre 902 yeni hasta sayısı açıklanırken Vefat sayısı 168 olarak duyuruldu. 16 Ocak koronavirüs tablosuna göre iyileşen hasta sayısı 8.005 olarak duyuruldu.

Hastalarda Zatürre Oranı %4,5, Yatak doluluk oranı %45,5, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %60,6, Ventilatör doluluk oranı %31,4, Ortalama tespit süresi 8 SAAT ve filyasyon oranı %99,9 olarak duyuruldu

Açıklanan son koronavirüs tablosunun ardından toplam test sayısı 27.223.445 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 2.380.665, Vefat sayısı 23.832, Ağır hasta sayısı 2.265 ve iyileşen hasta sayısı ise 2.254.052' ye ulaştı