Gurbetçi Şaban filmi nerede, ne zaman kaç yılında çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban, 1985 yılında Almanya’nın Köln şehrinde çekildi.

GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?

Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak gider. Almanya’daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban’ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Yavuzer Çetinkaya: Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Ayten Erman: Alman patronun eşi