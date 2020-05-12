12.05.2020 - 19:41 |
Gurbetçi Şaban filmi nerede, ne zaman kaç yılında çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
Merakla beklenen Gurbetçi Şaban filmi bu akşam SHOW TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki başrolünde unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın oynadığı Gurbetçi Şaban filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Gurbetçi Şaban filmi ile ilgili ayrıntılar...
GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gurbetçi Şaban, 1985 yılında Almanya’nın Köln şehrinde çekildi.
GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?
Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya’ya gurbetçi olarak gider. Almanya’daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban’ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.
GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi
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