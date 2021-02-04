Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kayıt yenileme tarihleri belli oldu! Güvenlik Bilimleri kayıt yenileme nasıl yapılır?
Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Seçim ve Kayıt Yenileme İşlemlerine İlişkin Duyuru yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kayıt yenileme tarihleri belli oldu! Güvenlik Bilimleri kayıt yenileme nasıl yapılır?
Polis Akademisi Başkanlığı'nın paylaştığı duyuruda; Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi ders seçim işlemleri aşağıda tabloda belirtilen tarihler arasında şahsen yapılacaktır.
Tez aşamasındaki öğrenciler ise aşağıda sıralanan işlemleri takip ederek belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini E-posta yolu ile yapabilecektir.
açıklaması da yer aldı.
GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAKVİMİ
Ders Seçim Tarihleri 08 - 12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Ders Ekle – Bırak işlemleri 01 - 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt Yenileme Tarihleri 08 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
GÜVENLİK BİLİMLERİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt Yenileme İşlemleri (Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin) ;
Kayıt yenileme formu için tıklayınız.
Formu doldurup imzalayınız.
Kayıt yenileme formunu gbeogrenci@egm.gov.tr E-posta adresine gönderiniz.