Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kayıt yenileme tarihleri belli oldu! Güvenlik Bilimleri kayıt yenileme nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın paylaştığı duyuruda; Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi ders seçim işlemleri aşağıda tabloda belirtilen tarihler arasında şahsen yapılacaktır.

Tez aşamasındaki öğrenciler ise aşağıda sıralanan işlemleri takip ederek belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini E-posta yolu ile yapabilecektir.



açıklaması da yer aldı.

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAKVİMİ

Ders Seçim Tarihleri 08 - 12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Ders Ekle – Bırak işlemleri 01 - 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt Yenileme Tarihleri 08 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

GÜVENLİK BİLİMLERİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt Yenileme İşlemleri (Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin) ;

Kayıt yenileme formu için tıklayınız.



Formu doldurup imzalayınız.

Kayıt yenileme formunu gbeogrenci@egm.gov.tr E-posta adresine gönderiniz.