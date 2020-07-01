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01.07.2020 - 11:25 | | DHA

Güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı bulup, imha etti

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan 10 kilo el yapımı patlayıcı bularak imha etti.

Güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı bulup, imha etti

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında 29 Haziran günü teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, askerler geçiş yolu olarak kullandıkları güzergahta 10 kilo el yapımı patlayıcı, 12 pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirdi. Güvenlik güçlerince el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edilirken, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

 

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