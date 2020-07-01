Güvenlik güçleri, geçiş güzergahına tuzaklanan patlayıcı bulup, imha etti

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında 29 Haziran günü teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, askerler geçiş yolu olarak kullandıkları güzergahta 10 kilo el yapımı patlayıcı, 12 pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirdi. Güvenlik güçlerince el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edilirken, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.