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04.02.2021 - 10:36 |

Güvenlik kameraları boyadı! Silahlı başından vurdu

Gaziantep'te silahlı iki saldırgan önce güvenlik kameralarını ayakkabı boyasıyla boyadı ardından seyyar satıcı Ömer Helvacı'yı başından vurularak ağır yaralandı. Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları boyadı! Silahlı başından vurdu

Olay, dün gece Gaziantep Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ömer Helvacı, tezgahını kapatıp evine giderken, kendisini takip ettiği iddia edilen iki kişi tüfekle ateş açtı. Başına isabet eden saçmalar ile yaralanan Helvacı'yı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı Ömer Helvacı'yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını ayakkabı boyası ile siyaha boyadığı belirtildi.

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