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07.05.2020 - 13:24 | | DHA

"Güvercin kavgası" kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da, dün 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvercin yüzünden çıktığı öğrenildi. Kavgada hayatını kaybeden Remzi Türeyici'nin (30) ise bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

"Güvercin kavgası" kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, dün Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaş grubuna ait güvercin, komşularının güvercin beslediği evin damına kondu. Arkadaş grubu, güvercini almak için komşularına gittiğinde olumsuz yanıt aldılar. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi.

Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi Türeyici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Remzi Türeyici'nin bir hafta önce çeşitli suçlar nedeniyle bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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