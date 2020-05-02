GÃ¼vercin yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan kavgada 16 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼!

Olay, akÅŸam saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Tamer YiÄŸit ve kimliÄŸi Ã¶ÄŸrenilemeyen 4 kiÅŸi gÃ¼vercin alÄ±ÅŸveriÅŸi nedeniyleÂ tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda bir kiÅŸininÂ bÄ±Ã§ak darbeleri ile yaralanan Tamer YiÄŸit, kanlar iÃ§erisinde yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. KavgayÄ± gÃ¶renlerinÂ ihbarÄ± Ã¼zerineÂ bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndanÂ Doktor Ersin Arslan DevletÂ Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len talihsiz genÃ§,Â doktorlarÄ±nÂ tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmenÂ kurtarÄ±lamadÄ±.Â

EVÄ° ATEÅžE VERDÄ°LER

AcÄ± haberi alanÂ YiÄŸit'in yakÄ±nlarÄ± ise cinayeti gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 1 kiÅŸinin evini ateÅŸe verdi. Ä°tfaiyeÂ ekiplerinin ateÅŸe verilen evi kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilirken, olayla ilgili bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Polis ekipleri, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±, bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.Â