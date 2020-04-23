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23.04.2020 - 11:21 | | DHA

Habur Çayı taştı; 2 köy su altında

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı, şiddetli yağmur sonrası taşarken, Ayvalık ve Başaran köylerinin yolları, su baskını nedeniyle kapandı.

Habur Çayı taştı; 2 köy su altında

Şırnak Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurun etkisiyle Habur Çayı taşarken, Ayvalık ve Başaran köylerini su bastı. Birçok tarla ve ahır sular altında kaldı.

Köylüler ise ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Habur Çayı'nın taşmasıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Su baskını nedeniyle kapanan Ayvalık ve Baraşan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. 

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