01.02.2020 - 13:31 |
Hadi İpucu 20:30 sorusu ve cevabı: Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu?
Hadi Canlı Bilgi yarışması bugünün ipucu sorusunu yayınladı. Hadi oyuncuları ipucu sorusunu ve cevabını öğrenmek için harekete geçti. 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da sorulacak soru; Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu? İşte cevap...
1 Şubat 2020 Cumartesi günü için Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30 yarışması öncesinde yarışmacılara verilen ipucu sorusu ve yanıtı Hadi tarafından oyunculara duyuruldu. Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak; Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu? İşte merakla araştırılan o cevap...
HADİ İPUCU SORUSU: Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu?
CEVAP: Acı su