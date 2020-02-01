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01.02.2020 - 13:31 |

Hadi İpucu 20:30 sorusu ve cevabı: Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu?

Hadi Canlı Bilgi yarışması bugünün ipucu sorusunu yayınladı. Hadi oyuncuları ipucu sorusunu ve cevabını öğrenmek için harekete geçti. 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da sorulacak soru; Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu? İşte cevap...

Hadi İpucu 20:30 sorusu ve cevabı: Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu?

1 Şubat 2020 Cumartesi günü için Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan 20:30 yarışması öncesinde yarışmacılara verilen ipucu sorusu ve yanıtı Hadi tarafından oyunculara duyuruldu. Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak; Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu? İşte merakla araştırılan o cevap...

HADİ İPUCU SORUSU: Aztek ve Mayaların yerli dilinde "çikolata" kelimesi ne anlama geliyordu?

CEVAP: Acı su

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