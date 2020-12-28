28.12.2020 - 13:34 |
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda önlemler alınıyor. Koronavirüs salgını için alınan tedbirlerden biri ise sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Hafa içi belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı hafta içi belirli saatlerde uygulanıyor. Yılbaşında ise 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili ayrıntılar ise merakla araştırılıyor. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanıyor.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak 2020 saat 05.00'a kadar devam edecek.