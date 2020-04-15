Hafta sonu gazete dağıtımıyla ilgili önemli açıklamalar

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Geçen hafta çok geç saatte bildirildiği için o saatte zaten yüz binlerce gazete basılmıştı. Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtılmak üzere yola çıkmıştı. Yasak kararı geldiğinde bu gazeteler dağıtılamadı ve elde kaldı. Çok ciddi de bir maddi zarar oluştu.

İki tane düzenleme vardı orada... Gazeteciler muaf tutulmuş sokağa çıkabileceklerdi. Fakat gazeteler dağıtılamıyordu. Gazeteleri basacak matbaa işçilerinin dışarıya çıkması yasak kapsamı içerisindeydi.Matbaa işçilerine gazete basım için izin verilmesi gerekliliği söz konusu. Basılan gazetelerin dağıtılması açısından mahallelerdeki bakkal ve küçük marketlerin açık tutulması gerekiyordu. Bununla ilişkin olarak bu hafta başından itibaren çeşitli yetkililerle temasa geçildi. Sadece gazeteciler değil aynı zamanda meslek örgütleri de bu konuda rol aldılar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı başvurunun ardından bugün İstanbul Valiliği'nden konunun öneminin farkında olunduğu ve bu haftasonu itibarıyla bu yasakların farklılaştırılacağı ifade edildi.

Bizim açımızdan önemli olan şu... 1-Gazeteyi basabilmeliyiz. Matbaa işçilerinin basın kartları olmadığı için sokağa çıkması yasak hale geliyor. Dolayısıyla muaf tutulmalılar. Bastırabilmeliyiz gazeteyi. 2- Gazeteleri dağıtabilmeliyiz. Dağıtabilmemiz için de son satıcıların gazete bayilerinin ve mahallelerde bakkal ve küçük marketlerin açık olması gerekiyor.

Bu düzenleme yapıldığında bir nebze de olsun hem gazeteler nefes alacak hem okuyucu gazetesine haberine kavuşmuş olacak.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Gazete çalışanlarına yetki verilmesi verilecek ve dağıtımı yapılacak. Her semtte bazı bakkal ve marketler açık tutulabilir. Bir çok seçenek var önümüzde. "Üzerinde çalışıyoruz" yanıtını aldım. Ya bu akşam ya yarın genelgede yayınlanacak.

Gazetelerin dağıtımıyla ilgili bir problem olmayacağını ifade edebilirim.

TGC'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti konuyla ilgili açıklama yaptı.

TGC'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2020 Salı günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya yaptığı yazılı başvuru olumlu sonuçlandı.

İstanbul Valiliği yetkililerinden bugün iletilen bilgiye göre hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu mutlaka çözülecek.

Konuyu İçişleri Bakanlığı ile de paylaşan Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre; sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin baskı ve dağıtımının aksamaması için sürecin nasıl ilerletileceğinin bilgisi ayrıca duyurulacak. Cemiyet yaptığı yazılı başvuruda, gazetelerin basılabilmesi için matbaa işçilerine yazılı izin verilmesini, gazetelerin dağıtılabilmesi için de küçük marketlerin ve bakkalların açık olmasını önermişti.