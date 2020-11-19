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19.11.2020 - 14:14 |

Hafta sonu marketler açık mı? Alışveriş merkezi, kuaför, berber çalışma saatleri

Koronavirüs kısıtlamaları 20 Kasım Cuma uygulanmaya başlayacak. Hafta sonu 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı devreye girecek. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Koronavirüs kısıtlamalarında AVM çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu marketler açık mı? Alışveriş merkezi, kuaför, berber çalışma saatleri

Kuaför ve berber çalışma saatleri de covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlandı. Hafta sonu hayata geçirilecek sokağa çıkma yasakları ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar da belirli saat aralıklarında sokağa çıkabilecekler. Çeşitli eğlence mekanları ve kapalı alanlar da kullanıma geçici süre kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesi haberimizde.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak.

İlgili genelgede market, berber, kuaför ve AVM'lerin çalışmasına yönelik karar şu şekilde: ''Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. ''

 

 

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