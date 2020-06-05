Hafta sonu marketler açık mı? Yarın ( cumartesi) günü marketler açık mı?

Corona virüs nedeniyle alınan önlemler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. 6 ve 7 Haziran tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu hafta sonu 15 ilde gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerinin ayrıntıları yer aldı. Peki bu hafta sonu marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Sokğa çıkma yasağı öncesi marketler ve bakkallar 05.06.2020 tarihinde marketler saat 23.00’a kadar çalışabilecekler.

06.06.2020 Cumartesi günü market ve bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI GENELGEDE MARKETLERİN ÇALIŞMA DURUMU İLE İLGİLİ DETAYLAR;

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.



Kısıtlamanın olduğu 06.06.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.