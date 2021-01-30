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30.01.2021 - 12:56 |

Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri...

Marketlerin çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağında marketler belirli saatler arasında faaliyet gösteriyorlar. Peki hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? İşte sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatler...

Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri...

Marketlerin faaliyet durumu son dakika gelişmeleri merak konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı ise bu hafta sonu cuma günü saat 21.00'de başladı ve pazartesi 05.00'e kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağın belirlenen saatler arasında hizmet veriyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu gün boyu uygulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık oluyor.

Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

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