Hafta sonu otobüs, metro, metrobüs, vapurlar çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım var mı?

Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım var mı? Yasakların olduğu hafta sonu çalışacak olanlar, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan yasaklardan muaf olan kişileri sorguluyor. Covid-19 nedeniyle yeniden konuşulan koronavirüs tedbirleri 20 Kasım itibariyle uygulanmaya başlıyor. Peki, hafta sonu toplu taşıma seferleri olacak mı? İşte, ayrıntılar...

HAFTA SONU OTOBÜS, METRO, METROBÜS, VAPUR ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım tarihli kovid-19 tedbirleri adlı genelgede 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'den itibaren alınan kararlar uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf sayılacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yazıda yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler arasında ise; ''Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri istisna kapsamında olacak.'' ibaresi bulunuyor. Buna göre hafta sonu toplu ulaşım normal şekilde devam edecek.

AÇIK OLAN İŞ YERLERİ

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri kısıtlama süresince açık olabilecek.