Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

LGS ve YKS'nin yapıldığı günler belirli saatler arasında sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulandı. Tekrar sokağa çıkma yasağı kararı gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde bulunuyor. Hafta sonunun gelmesine sayılı günler kala araştırmalar devam ediyor. Peki 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta sonu YKS'nin olduğu günler belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu hafta sonu için ise bir sokağa çıkma yasağı kararı açıklanmadı. Konu ile ilgili detay gelirse haberde yer alacak.