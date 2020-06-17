Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da yasaklar olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz 2 hafta sonu uygulanmadı. Corona virüs vaka sayısında yaşanan artış ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları gündeme getirdi. Yasağın bu hafta sonu getirilip getirilmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 20-21 Haziran'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BU HAFTA SONU VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelirse haberde yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran'da şu açıklamayı yapmıştı:

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim.

YENİ TAVSİYE KARARLARI BEKLENİYOR

Aykut Yılmaz - Meltem Günay'ın haberine göre; Uzmanlar, 15-16 ve 17 Haziran verilerinin çok kritik olduğu belirtiyor. Bilim Kurulu’nun bu hafta veriler doğrultusunda yeni tavsiye kararlarında bulunması bekleniyor.

Yeni tip koronanavirüs Kovid-19’a karşı İstanbul’un da arasında bulunduğu pek çok kentte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tüm uyarılarına rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor. Bilim insanları ve kent valilikleri artışın devam etmesi halinde yeni önlemlere başvurulacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “maske-mesafe-el hijyeni” kurallarına sıkı uyum gerektiğini söyledi. Ünal, şunları dedi:

“Kurallara uyum olmazsa yeni vaka sayısı artabilir ve vaka sayısı artarsa daha önceki kurallara geri dönmek zorunda kalabiliriz. Dışarılarda maskesiz gezen vatandaşlarımız var, mevcut sosyal mesafe kuralı bazen yerine getirilmiyor. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber kurallara uyumda problemler meydana geldi.

Şu anda bu kuralları yeniden hatırlayıp bu bir ‘Vatan borcudur’ diyerek kurallara uyup bunu yavaşlatacağız.

Ya dişimizi sıkıp kurallara uyup düzgün gideceğiz ya da uymayacağız, sonuçlarına hep beraber ödeyeceğiz, bu kadar basit. 30 Mayıs’tan bugüne son rakamlarda yüzde 50 artış meydana geldi.”