Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2 Temmuz koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 1186 olurken ölü sayısı ise 17'ydi. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmazken vatandaşlar endişeli... Uzmanlar vaka sayılarında düşüş beklerken aksi bir tablonun çıkması yasakların tekrar gelip gelmeyeceğini sorgulatıyor. Yarın hafta sonuna girilecek ve sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yasaklar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Son dakika bir duyuru gelmediği takdirde sokağa çıkma yasağı olmayacak.