‘Hafta sonu sokak yasağı planı yok’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle ilgili özetle şu açıklamalarda bulundu:



İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ: Bugüne kadar toplum olarak büyük bir feraset gösterdik. Mevcut şartlarda sizlerin salgın ve tedbirler konusunda ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Tedbirlere uymadığımız takdirde hayatın normalleşmeye başlayan her alanı risk alanı haline gelecektir. Bu dönemde salgının seyri daha çok hastalığı belirtisiz şekilde taşıyanlar üzerinden gerçekleşecektir. Belirti göstermeyen birinden bir başkasına geçen hastalık, bulaştığı kişide ciddi sonuçlara yol açabilecektir.



AVM UYARISI: AVM girişlerinde kalabalık oluşması önlenmeli. Mesafe kuralının ihlaline yol açmayacak bir düzenleme yapılmalıdır. AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir. Tüm işyerleri ve kapalı ortamlara girişte, bu tedbirin uygulanması gerekli bulunmaktadır. AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.



KARA GÖRÜNDÜ AMA DENİZ DURULMADI: Size önemli bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Polikliniklerimiz her zamanki hastalar ve hastalıklarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler. Kurallara muntazam şekilde uyulacak. Normalleşme sürecinde bize kılavuzluk edecek gerçek, son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür. Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu’nun böyle bir önerisi olmuş oldu. Şu an bütün Türkiye’de veya en son uygulandığı şekliyle illerde uygulanması şeklinde bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.



DSÖ’NÜN HİDROKSİKLOROKİN KARARI: Bu yayın bazı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yayın değildir. Bu yayın, Amerika’da bir şirket tarafından veriler toplanarak yapıldı. Biz Türkiye olarak dünyadan farklı olarak bu ilacı farklı ve erken kullandık. Bilim Kurulu böyle karar verdi. Bunun da faydasını gördük. Her geçen gün vakan sayımızın azalması, pnömoni oranının düşmesi, ağırlıklı burada uyguladığımız tedavi yaklaşımlarından bir tanesi olan bu ilaca bağlıydı. Herhangi bir kalıcı etki söz konusu olmadı. Bu anlamda bahsediliği gibi ölüm vakalarının, bahsedildiği oranda aslı olmadığını ve daha emniyetli ve güvenilir olduğunu, erken dönemde farklı uygulayarak sonuç aldığımızı söylemek istiyorum. Şu anda da kullanmaya devam ediyoruz.

KÖK HÜCREDE BAŞARI ELDE EDİLEMEDİ: Kök hücreyle ilgili uyguladığımız epey vakamız oldu. Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Plazmadan ise fayda görüyoruz. Bu uygulamaya devam ediliyor.





65 yaş üstüne izin sinyali

GÜN SAYISI ARTIRILABİLİR: Bu süreçte en çok fedakarlık gösteren 65 yaş üstü büyüklerimiz ve gençlerimiz oldu. Halen sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle, büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu’nda bu gündeme geldi, daha çok özellikle büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur.



Rusya ile ortak aşı çalışması



Aşı konusunda biz TÜSEB olarak da bir çağrıya çıkmıştık. Ülkemizde şu an toplam ilaç ve aşı anlamında 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi aşamasına gelen şu an 4 merkezimiz ve üniversitemiz var. Rusya ile görüşmemizde aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonlarına doğru geldiklerini, biliyorsunuz aşıların özellikle insan çalışması, klinik çalışma dönemi önemli. Klinik çalışmayı bir başka ülkede de yapmanız gerekiyor. Sadece ülkenizde yapmanız yetmiyor. O nedenle Rusya ile bu anlamda hem onların hem bizim geliştirdiğimiz aşılarla ilgili karşılıklı klinik çalışmaların yapılabileceğini karara bağladık. Bilim Kurulumuz ve Rusya’daki bilim insanları yarın (bugün) görüşecekler.