Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Korona virÃ¼s yeni tedbirleri konu alan bir genelge yayÄ±mladÄ±. Bu genelde iÃ§erisinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± da yer aldÄ±. DÃ¼n yapÄ±lan Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k merak konusu olan hafta sonu yasaklarÄ± hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rmalar halen hÄ±z kesmiyor. Peki Hafta sonu yasak var mÄ±, nasÄ±l olacak? Hafta sonu hangi illerde, hangi saatlerde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± var?

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Hafta sonu gÃ¼nlerinde belli saat aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapsayan kÄ±sÄ±tlamalar uygulanacak.

HAFTA SONU YASAK NASIL OLACAK?

Hafta sonu gÃ¼nlerinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen saat aralÄ±ÄŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±labilecek. Verilen saatler dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±lamayacak.

HAFTA SONU HANGÄ° Ä°LLERDE YASAK VAR?

Hafta sonu yasaklarÄ± 81 ili kapsÄ±yor.

HAFTA SONU HANGÄ° SAATLERDE YASAK VAR?

Yeni bir karar alÄ±nÄ±ncaya kadar hafta sonlarÄ± 10:00 - Â­20:00 saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulanacaktÄ±r.Â Ãœretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kÄ±sÄ±tlamadan muaftÄ±r.



Bu doÄŸrultuda ilk uygulama olarak 21 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20:00 denÂKasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10:00 a kadar ve 22 KasÄ±m PazarÂ gÃ¼nÃ¼ saat 20:00 den 23 KasÄ±m Pazartesi 05:00 saatine kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulanacaktÄ±r.Â Bundan sonraki hafta sonlarÄ±nda da uygulama yeni bir karar alÄ±nÄ±ncaya kadar yukarÄ±da belirtildiÄŸi ÅŸekilde devam edecektir.

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