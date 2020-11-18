Korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Her geçen gün artan korona virüs vaka sayısı oldukça tedirginlik yaratır hal aldı. Durum böyle olunca devlet büyükleri vakaların artışına engel olmak için yeni kısıtlamalar getirdi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasakların neler olduğu merakla araştırılırken, 65 yaş üstü vatandaşların yeni saat aralığı da belirlendi. Peki 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? 65 Yaş üstü için yasaklar başladı mı? İşte saat aralığı...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ili ilgilendiren Korona virüs genelgesi yayımlandı. Paylaşılan genelde 65 yaş üstü vatandaşların hangi saatlerde dışarıya çıkabileceği ve hangi saatlerde dışarıya çıkamayacağı belirlendi.

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.