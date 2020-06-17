17.06.2020 - 14:42 |
Haftanin nerede? Harita üzerinde nerede yer alıyor?
Pençe-Kaplan operasyonunun başlamasının ardından sıkça adı duyulan Haftanin nerede sorusu gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ait görüntülerin yayımlanması ve açıklamaların peş peşe yapılmasının ardından Haftanin nerede, harita üzerinde nerede yer alıyor sorusu gündeme geldi. İşte Haftanin nerede sorusunun yanıtı...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan Pençe-Kaplan operasyonu kapsamunda bu güne kadar Türk Komandoları tarafından Haftanin'de yer alan 150'den fazla noktanın imha edildiği duyuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda adını sıkça duyduğumuz Haftanin nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki haftanin nerede, harita üzerinde nerede yer alıyor?
HAFTANİN NEREDE?
Şırnak'a yakın bir konumda bulunan Haftanin terör örgütünün yuvalandığı mağaralarda saklandıkları bölge olarak bilinmektedir. Kandil Dağlarının uzantısı olarak bilinen bölge Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisinde yer almaktadır.
'Pençe'nin şifresi! Kıpırdayamayacak hale getirdiGelen son dakika haberine göre, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kaplan operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gece operasyonu yapmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, harekatın diğer ülkelere mesaj olduğu görüşünde. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da CNN TÜRK canlı yayınında Pençe-Kaplan operasyonunu değerlendirdi. "35 yıllık terör tarihindeki en önemli alan burasıydı." diyen Ağar, "Bu alanı tutmak son derece önem taşıyor. Çünkü stratejik tehdit bu alandan geliyor." ifadelerini kullandı.