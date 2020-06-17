Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan Pençe-Kaplan operasyonu kapsamunda bu güne kadar Türk Komandoları tarafından Haftanin'de yer alan 150'den fazla noktanın imha edildiği duyuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda adını sıkça duyduğumuz Haftanin nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki haftanin nerede, harita üzerinde nerede yer alıyor?

HAFTANİN NEREDE?

Şırnak'a yakın bir konumda bulunan Haftanin terör örgütünün yuvalandığı mağaralarda saklandıkları bölge olarak bilinmektedir. Kandil Dağlarının uzantısı olarak bilinen bölge Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisinde yer almaktadır.