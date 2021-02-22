Hafter’in kaçırdığı Türklerden 1 yıldır haber alınamıyor

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan 13 Türk, 20 günlük esaretin ardından kurtarıldı ve sağ salim yurda döndü. Kamuoyunun ilgisini çeken bu kaçırılma olayı yakından takip edildi. Aynı ilgiyi Libya’da kaçırılan Türklerin gördüğünü söylemek güç. Hafter tarafından rehin tutulan Türklerden 1 yıldır haber alınamıyor.

AİLELER PERİŞAN

Simge Sağlık, "Babam, işyerlerinde çalışırken birdenbire alıkonuluyorlar. O günden bugüne haber alamıyoruz."

6 şubat 2020'den beri bir daha haber alınamayan Halil Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir, "Aileler olarak perişan durumdayız. Herhangi bir suçları yok, kaçırılmalarının tek sebebi Türk olmaları. Bu yüzden yetkililere yalvarıyorum babama kavuşmak istiyorum" dedi.

Simge Sağlık, "Hayattalar mı? Ne yiyip ne içiyorlar. Nerede bakılıyor, işkence görüyorlar mı hiçbir haber alamıyoruz. Ne seslerini duyabiliyoruz ne de onlardan ufak bir görüntü hiçbir şey yok."

Kimi baklava ustası, kimi restoranda çalışan bir işçi, kimi ise mühendis. Hafter güçleri tarafından kaçırılan ve alıkonulan Türklerin durumu merak ediliyor. Aileler kaçırılan yakınlarının akıbetlerini bilmediklerini ve yardım beklediklerini dile getirdi.

CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre, Hafter güçlerinin kaçırdığı ve rehin tuttuğu birçok Türk vatandaşı bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda kaçırılan bazı Türk vatandaşları, temasların ardından serbest bırakılmıştı.