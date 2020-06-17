MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti
ABONE OL
17.06.2020 - 18:45 |

Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti

Son dakika haberine göre, HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 

Polis, akaryakıt çetesini ‘evsiz’ kılığına girerek çökerttiİstanbul’da son yılların en büyük akaryakıt çetesini ‘evsiz’ kılığındaki polis çökertti… Operasyonda, 398 bin 500 litre akaryakıt ele geçirilirdi 11 çete üyesi gözaltına alındı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti

Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Otomobil bahçeye uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti

Otomobil bahçeye uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber