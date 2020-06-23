Hakkari'de 2 metreyi geçen yılanlar böyle görüntülendi!

Çukurca ilçesine bağlı Emirşaban Mahallesi’nde tarlasını sulamaya giden Rıfat Karanfil ve Ahmet Seven, tarlanın başında 2 yılanla karşılaştı. Dans eden yılanlar karşısında şaşıran çiftçilerden Rıfat Karanfil, “Yılanların ne yaptıklarına anlam veremedik. Biraz çekindik, uzaktan izlemeye başladık. Birbirleriyle adeta dans yapıyorlardı. Ondan sonra uzaklaştılar. Muhtemelen tarlaya bıraktığımız sudan içmeye geldiklerini tahmin ediyorum” dedi.

Ahmet Seven ise bu yıl ilçede yılanların oldukça fazla olduğunu belirtti. Tarlayı sulamaya gittiklerinde yılanların birbirleriyle muhtemelen çiftleştiğini söyleyen Seven, “15 dakika boyunca tarlada kaldık ve yılanlara karışmadık. Bir süre sonra yılanlar birbirinden ayrılarak gözden kayboldu” diye konuştu.