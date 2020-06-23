23.06.2020 - 14:38 | | İHA
Hakkari'de 2 metreyi geçen yılanlar böyle görüntülendi!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde boyları 2 metreyi geçen siyah yılanların dansı görüntülendi.
Çukurca ilçesine bağlı Emirşaban Mahallesi’nde tarlasını sulamaya giden Rıfat Karanfil ve Ahmet Seven, tarlanın başında 2 yılanla karşılaştı. Dans eden yılanlar karşısında şaşıran çiftçilerden Rıfat Karanfil, “Yılanların ne yaptıklarına anlam veremedik. Biraz çekindik, uzaktan izlemeye başladık. Birbirleriyle adeta dans yapıyorlardı. Ondan sonra uzaklaştılar. Muhtemelen tarlaya bıraktığımız sudan içmeye geldiklerini tahmin ediyorum” dedi.
Ahmet Seven ise bu yıl ilçede yılanların oldukça fazla olduğunu belirtti. Tarlayı sulamaya gittiklerinde yılanların birbirleriyle muhtemelen çiftleştiğini söyleyen Seven, “15 dakika boyunca tarlada kaldık ve yılanlara karışmadık. Bir süre sonra yılanlar birbirinden ayrılarak gözden kayboldu” diye konuştu.
Topraktan çıkan duman vatandaşları tedirgin ettiAksaray’da, Tuz Gölü havzasında yıllar önce sazlık olan ve zamanla kuruyan bölgedeki toprakta oluşan çatlaklardan, duman çıkıyor. Duman, üzerine kağıt veya benzeri cisim konduğunda da tutuşmasını sağlıyor. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, bölgede yaptıkları incelemede duman ve kokuya neden olan cismin hidrojen sülfür gazı ve metan gazı olduğunu belirterek, ''Bölgede yaptığımız ölçümde, hidrojen sülfür gazı ve metan gazı tespit ettik. İki gaz aynı anda ya da farklı zamanlarda çıkabiliyor. Bölgedeki koku ise tamamen yanmadan kaynaklanıyor. Hidrojen sülfür gazının kokusu yok. Metan gazı ise korbonmonoksitle birleşince koku yapıyor'' dedi.