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03.08.2020 - 15:08 | | AA

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, devlet, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, suç işlenmesinin önlenmesi, Kovid-19 salgınının yayılmaması ile genel sağlığın korunması amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 4 Ağustos saat 00.01'den 18 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
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