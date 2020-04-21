Hakkari'de iş insanı kardeşlerden 4 bin aileye gıda yardımı

Şemdinlili iş adamları Celal ve Sabri Özel kardeşler koronavirüs tedbirleri kapsamında ve yaklaşan ramazan nedeniyle Şemdinli ve Yüksekova'da belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Celal Özel, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye birer çuval un dağıtırken, kardeşi Sabri Özel ise içinde pirinç, bulgur, makarna, salça, tahin, pekmez, şeker ve zeytinden oluşan ramazan paketi yardımında bulundu. Yardım paketlerinden bini Şemdinli'de, 500'ü ise Yüksekova'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.