MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu yaralı
ABONE OL
18.07.2020 - 12:01 | | DHA

Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu yaralı

Patlama, saat 08.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Beyyurdu köyü Aslandağ Barajı bölgesinde meydana geldi. Beyyurdu köyünden Şemdinli ilçesine doğru giden içinde 2 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusunun bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayın infilak etti.

Patlamada uzman çavuşlarla güvenlik korucusu hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın ardından, güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Yaşlı adam yanına çağırdığı çocuğu böyle taciz ettiSosyal medyada, yaşlı bir adamın, yanına gelen küçük kıza taciz ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler tepki topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi!

Son dakika... İzmir'de açık oto pazarlarının tekrar faaliyete geçmesine karar verildi!

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Kurban etiyle ilgili korkutan koronavirüs açıklaması: Bulaşabilir

Kurban etiyle ilgili korkutan koronavirüs açıklaması: Bulaşabilir

Sıradaki Haber