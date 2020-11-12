12.11.2020 - 13:24 | | DHA
Hakkari'de sigara yasağı ve maske denetimi!
Hakkâri’de, koronavirüs önlemleri kapsamında kentin en yoğun olduğu caddeler ile duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Polis ekipleri, denetim yaparken, sigara içen ve maske yasağına uymayanlar hakkında işlem uyguladı.
Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde 10.00- 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlamasına, halkın yoğun olarak bulunduğu Hakkari Devlet Hastanesi ile valilik arasındaki Bulvar Caddesi ve çevre yolu güzerganında, otobüs, minibüs ve taksi duraklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.
Bugün polis ekipleri, Bulvar Caddesi'nde sigara yasağı ile maske denetimi yaptı. Maskesini indirerek, sigara içenler hakkında işlem yapıldı.
Maskesiz olanlara da cezai işlem uygulandı.
Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.