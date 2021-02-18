Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! 23 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin kontrol noktasında yol denetim yaptı. Kontrol sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 4 lastiğin jantlarına gizlenen 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
Ayrıca jandarma ekiplerince Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünün Aydınlık mezrasında, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, batı illerine sevk edilmek üzere çuvallarla araziye gizlenen 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Çocuklu ailenin yaşadığı dehşet anları kamerada.Kağıthane'de çocukları ile yürüyen aile kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ani bir manevra ile otomobilin direksiyonunu çeviren sürücü gecekondunun çatısına uçtu. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.