Hakkı Aygün kimdir, kaç yaşındaydı? Hakkı Aygün öldürüldü

Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün ölüm haberi gündeme geldi. Aygün, 2 yıl önce de silahlı saldırıda yaralanmıştı. Cinayet zanlısı U.Ç.S., polise teslim oldu. Peki Hakkı Aygün kimdir?

HAKKI AYGÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Hakkı Aygün'ün, silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce, otomobilinde ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.