MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Haliç Surları Cibali Kapısı araç ve yaya geçişine kapatıldı
ABONE OL
26.05.2020 - 20:44 | | DHA

Haliç Surları Cibali Kapısı araç ve yaya geçişine kapatıldı

Haliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu. Araç ve yaya geçişine kapatılan kapıda yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Polat açıklamasında, "Fetih sırasında, Haliç yönünde en fazla mücadelenin olduğu ve dervişleri ile beraber Derviş Ali'nin şehit düştüğü Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle bugün çalışmaya başladık. Önce yıkılma riskine karşı tahkim, ardından bilimsel restorasyonuna başlayacağız" ifadelerini kullandı. 

Haliç Surları Cibali Kapısı araç ve yaya geçişine kapatıldı

Her iki tarafına güvenlik levhaları konularak araç ve yaya geçişine kapatılan Cibali Kapısı'nda, yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak. 

 

    Haliç Surları Cibali Kapısı araç ve yaya geçişine kapatıldıHaliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu. Araç ve yaya geçişine kapatılan kapıda yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Bakan Koca 'iyileşen hasta sayısında önemli bir artış var' diyerek corona virüs'te son durumu paylaştı

    Son dakika! Bakan Koca 'iyileşen hasta sayısında önemli bir artış var' diyerek corona virüs'te son durumu paylaştı

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Sıradaki Haber