Haliç ve Boğaz’da sıkı denetim

Milliyet Gazetesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan Haliç ve İstanbul Boğazı’nda özel ve ticari yat ve gezinti teknelerine yönelik yaptığı denetimlere katıldık.



Deniz polisi teknesi ile açıldığımız İstanbul Boğazı’nda 20.30’dan 24.00’e kadar süren denetimlerde altı gezinti teknesi, iki ticari yatı denetledi. Boğaz’daki denetimde ilk olarak kına gecesi yapılan bir tekne durduruldu. Tekneye çıkan ekipler, maske ve sosyal mesafeye kuralına dikkat edilip edilmediğini kontrol ettikten sonra kapasite kuralına uyulup uyulmadığını tespit etmek için teknede kaç kişi olduğunu saydı. Teknede, gemici belgeleri, gerekli izin ve çalışma ruhsatı gibi evrakları inceleyen polis ekipleri vatandaşları kurallara uyulması konusunda uyararak tekneden ayrıldı.













Teknenin kaptanı Durmuş Erdoğan, “Normalde kapasitemiz 250 ama pandemi sonrası bunun yarısını alabiliyoruz. Müşterilerimiz aradığında da bunu belirtiyoruz. En geç 23.00’e kadar çalışıyoruz. Her türlü önlemi alıyoruz. Sağlığımız için denetimlerden memnunuz” diye konuştu.



Denetime devam ettiğimiz bir ticari yatta ise bir grup arkadaş bekarlığa veda partisi vermekteydi. Herkesin maskeli olduğu yatta incelemede bulunan ekipler burada da kapasite kuralına uyulup uyulmadığına baktıktan sonra teknenin evraklarını inceledi. Ekipler, herhangi bir soruna rastlanmayan yattaki vatandaşları kurallara uymaları konusunda ikazda bulunarak yattan ayrıldı.



Teknenin kaptanı Ahmet Bayrakçı şunları söyledi:



“Teknemizi 15 günde bir dezenfekte ediyoruz. Personelimizin hijyenine de dikkat ediyoruz. Gelen yolcuların ateşini ölçüyoruz. Maskesiz olanları almıyoruz. Olmayanlara biz maske temin ediyoruz. Teknemizin limiti 300 ama 150 kişi alıyoruz. Arkadaşımızın teknesi 400 kişilik, geçen gün 140 yolcusu vardı. Sahil Güvenlik tarafından ‘Çok kalabalıksınız’ diye ikaz edildi. Düğün olduğu zaman ister istemez insanlar bir arada oynuyor. O zaman hiçbir kural kalmıyor. Yaptırımlar çok ağır. Denetimlerin sıkılaştırılması bizim açımızdan sıkıntı teşkil etmiyor. Ancak aşırı denetimden dolayı yolcular tedirgin oluyor.”

83 bin TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün 1 Haziran’dan beri gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 77 kişiye toplamda 83 bin 145 TL idari para cezası kesildi.