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15.09.2020 - 11:46 | | DHA

Haliç'te ceset şoku!

Haliç Metro Köprüsü ayaklarında deniz üzerinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Haliç Metro Köprüsü üzerinde bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izlemek için birbirleriyle yarıştı.

Haliç'te ceset şoku!

Olay, Haliç Metro Köprüsü ayaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz Polisi ekipleri su üzerindeki kişiyi alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan kişi üzerinde yaptıkları incelemelerde 40 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÇALIŞMALARI İZLEMEK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Haliç Metro Köprüsü üzerinde bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izlemek için birbirleriyle yarıştı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar ekipler tarafından uyarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 40 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kişinin intihar ederek mi yoksa boğularak mı hayatını kaybettiği yapılacak incelemenin ardından belli olacak.


Haliçte ceset şoku

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