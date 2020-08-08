Halk otobüsünde çirkin olay! Şoför kapıları kilitledi, hemen polis çağırdı

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü, Ünsal Mahallesinden Antalya Lara istikametine gitmekteki 07 AU 0115 plakalı halk otobüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü biri kadın 2 yolcunun maskelerini düzgün takmadığını gördü ve uyarılarda bulundu.

İkili maskelerini düzgün takmamaya devam edince, diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Otobüste maske tartışmasının çıkması üzerine, otobüs şoförü aracını sağa çekip aracı kilitledi ve polis çağırdı. Bu sırada otobüs içerisinde maske tartışması devam etti. Diğer yolcuların cep telefonuyla kaydettiği olayda, maskesini takmayan ikilinin savunmaları ise şaşırttı.

MASKESİNİ OTOBÜS İÇERİSİNE FIRLATTI



Yolculardan birinin ‘siz düzene baş kaldırdığınızı mı düşünüyorsunuz?” diyerek tepki göstermesine, maskesini doğru bir şekilde takmayan yolcu otobüsteki sosyal mesafenin olmadığını gerekçe gösterdi. Otobüste herkesin birbirine yakın olarak temas ettiğini ileri süren şahıs, “Herkes bir birine temas etti, bu maske mi seni kurtaracak” diyerek otobüs içerisine maskesini fırlattı.

"BENİMLE ZIT GİDERSE TAKMAM"



Şoförün polis çağırmasına da tepki gösteren yolcu, “Benimle zıt giderse ben takmam. İsterse hükümeti getirsin buraya, kimi getirirse getirsin” dediği görüldü.

Çiftin sürekli olarak güldüğü de cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bekleyişin ardından olay yerine gelen polis, şikayetçi olan otobüs şoförü ve yolcularla ile birlikte, maske takmadığı ileri sürülen iki yolcuyu polis merkezine götürdü. Eski takmayan şahıslara idari para cezası uygulandığı öğrenildi.