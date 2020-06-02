Hamile personele idari izin mi verildi? İşte kamuda idari izinin detayları...

Sağlık Bakanlığı'ndan idari izin düzenlemesi kamu kurum kuruluşlarına ve 81 il valiliğine gönderildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel için ise idari izin durumu ile ilgili detay belli oldu. Düzenleme sonrasında hamilelerin idari izin durumu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki hamileler idari izinli mi sayılacak?

HAMİLELERİN İDARİ İZİNLİ SAYILACAĞI SÜREÇ NEDİR?

Kamuda çalışan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

İDARİ İZİN NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.