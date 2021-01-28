Hamsi avı yasağı uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8 Ocak itibarıyla İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.



7 Şubat’a kadar



Bu değerlendirmeye göre, hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun (9 cm) altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görüldü. Bu nedenle, İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 7 Şubat saat 00.00’a kadar uzatıldı. Bu süre içinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekipler tarafından devamlı olarak takip edilerek, söz konusu karasularda iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecek.