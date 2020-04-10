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10.04.2020 - 22:02 |

Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 31 il hangileri... Sokağa çıkma yasağı şartları neler?

İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi yayımlayarak 30 il için sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu. Bu socak gelişme sonrası Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? Sokağa çıkma yasağı 31 hangileri? soruları sorulmaya başlandı.

Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? 31 il hangileri... Sokağa çıkma yasağı şartları neler?

 

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini belirtti. Bu açıklama sonrası Hangi illere sokağa çıkma yasağı geldi? Sokağa çıkma yasağı 31 hangileri? Sokağa çıkma yasağı nedir? soruları sorulmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

 

 

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